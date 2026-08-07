ULTIME NOTIZIE 07 AGOSTO 2026

La Russa: non condividevo idee Guccini, ma apprezzavo la sua musica

Roma, 7 ago. (askanews) -"Mi fa piacere ricordare la commossa partecipazione del Senato alla scomparsa di Francesco Guccini, che ha accompagnato con la sua musica e le sue canzoni intere generazioni di giovani. Io che ho rispettato ma non condiviso alcune sue idee di tipo politico, ho invece apprezzato la sua musica, il suo coinvolgimento, la sua linearità. Quindi mi pare giusto e bello poterlo onorare qui al Senato": così il presidente del Senato Ignazio La Russa ha ricordato in aula il cantautore Francesco Guccini, scomparso a 86 anni il 6 agosto.

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