ULTIME NOTIZIE 04 SETTEMBRE 2026

La Russa: longevità governo indizio forte, destra ha saputo evolversi

Milano, 4 set. (askanews) - "Pinuccio Tatarella è stato alla base della trasformazione, dell'evoluzione della nostra destra politica che ha salde le proprie identità, le proprie radici, ma ha saputo evolversi, cambiare, seguire i tempi senza rinunciare a niente della propria visione del mondo. E riuscendo a guadagnare anche questo primato, anche questo simbolico, della durata più lunga. Che non è di per sé il senso della bontà del percorso, ma è un indizio molto, molto forte. Ci sarà un motivo se nessun altro governo è stato così lungo". Lo ha detto il presidente del Senato, Ignazio La Russa, a margine della deposizione di una corona d'alloro ai piedi di una targa che ricorda, nel porto di Bari, i fratelli Pinuccio e Salvatore Tatarella, prima di partecipare alle celebrazioni organizzate da Fdi per il governo più longevo.

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