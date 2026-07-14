ULTIME NOTIZIE 14 LUGLIO 2026

La Russa: Legge elettorale che evita pareggio dovrebbe piacere a tutti

L'Aquila, 14 lug. (askanews) - "Si comincia l'iter parlamentare per approvare o non approvare il progetto di legge elettorale arrivato alla Camera. A me sembra una cosa importante, almeno personalmente. Penso che tutti potrebbero preferire che vinca l'uno o l'altro piuttosto che un pareggio. E se ho capito bene questa legge assegna il premio di maggioranza a chi ha un voto in più dell'altro. Quindi con i sondaggi attuali che lasciano incertezza su chi può vincere credo che dovrebbe piacere a tutti che ci sia una vittoria chiara per dare all'Italia continuità e stabilità". Così il presidente del Senato Ignazio La Russa, a margine della Partita del cuore allo Stadio Gran Sasso d'Italia "Italo Acconcia" dell'Aquila,

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