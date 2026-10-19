La Russa: lasciare libere forze ordine di fare bene il proprio lavoro

Milano, 19 ott. (askanews) - "C'è un giornalista, ho visto il video, che mentre stanno fermando un facinoroso che si divincola e scappa, dicono 'piano non fategli male non dategli manganellate dategliele piano'. Giusto, giusto, ma digli anche al ragazzo di starsene tranquillo, di non spaccare i vetri, di non rubare le cose. Giusto chiedere più forze di polizia ma ancora più giusto libertà di svolgere bene il loro lavoro, senza criminalizzarli, senza chiedere che vengano identificati se svolgono il loro lavoro per magari imputarli. Se sbagliano devono pagare ma guai, guai, guai a pretendere che non facciano bene il loro lavoro". Lo ha detto il presidente del Senato Ignazio La Russa, parlando con i giornalisti al presidio del centrodestra nelle adiacenze di piazza del Duomo, dopo i disordini del weekend.

"Chi chiede più forze di polizia deve essere lo stesso che vuole più soldi per la polizia, più soldi per i soldati perché anche i militari a Milano partecipano all'ordine pubblico con la missione 'Strade sicure' che ho voluto io e nessuno la voleva quando ero ministro", ha aggiunto.