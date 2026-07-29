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La Russa: emendamento intercettazioni al 99% credo non proponibile

Roma, 29 lug. (askanews) - "Credo che al 99,9% quell'emendamento al di là di come io lo giudichi debba essere dichiarato non proponibile e così avverrà".

Lo ha detto il presidente del Senato Ignazio La Russa, rispondendo ad una domanda durante la cerimonia del Ventaglio con la stampa parlamentare sull'emendamento al Dl Giustizia-Migranti in tema di intercettazioni, proposto da Fratelli d'Italia.

"Non si tratta di una mediazione, è un esame attento degli emendamenti. Mi sono adagiato moltissimo sul giudizio tecnico degli uffici. Ho chiesto che grado di inammissibilità avesse, mi hanno detto altissimo anche se non 100%. Ma non voglio fare nessuno strappo in questa materia, voglio essere sempre rispettoso del mio ruolo. E non è che tolgo le castagne dal fuoco alla maggioranza. Anche perché può riproporre tra pochi giorni un altro provvedimento in cui non ci sia problema di ammissibilità, e ho sentore che questo potrà accadere", ha spiegato La Russa.

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