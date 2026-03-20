La Russa: Delmastro? Per una foto non si è mai dimesso nessuno...

Milano, 20 mar. (askanews) - "Per una foto non si è mai dimesso nesssuno". Così Ignazio La Russa, presidente del Senato, a margine di una iniziativa in ricordo di Umberto Bossi a Milano in piazza San Carlo, rispondendo ai giornalisti che gli chiedevano se il sottosegretario alla Giustizia, Andrea Delmastro, dovesse dimettersi.

Inizialmente La Russa si era limitato a dire: "Non lo so, non conosco la situazione, se ha dei procedimenti...". Poi incalzato dai cronisti che gli chiedevano se avesse visto la foto di Delmastro con Mauro Caroccia, condannato definitivamente con l'aggravante mafiosa, ha detto: "Non so se è un condannato non conosco questa vicenda sicuramente uno si dimette se ha commesso degli atti gravi se ci sono condanne. Per una foto non si è mai dimesso nessuno".