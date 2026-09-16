La Russa: con Ciampi l'interesse nazionale tornò a essere un valore

Roma, 16 set. (askanews) - "La patria nella sua concezione non era più una parola vetusta, seppellita dal tempo. Patria tornò ad essere un concetto, un valore che racchiudeva una comunità, una storia comune, un insieme di diritti e di doveri, una responsabilità verso le generazioni future. Libertà, democrazia, Costituzione, unità nazionale e appartenenza europea".

Lo ha detto il presidente del Senato Ignazio La Russa durante la cerimonia in ricordo di Carlo Azeglio Ciampi a Palazzo Madama.

"Con lui l'interesse nazionale tornò a essere un valore, l'Italia torno a essere orgogliosa della propria identità seppur pienamente consapevole della propria vocazione europea" ha aggiunto. Alla cerimonia hanno partecipato tra gli altri il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il presidente della Camera Lorenzo Fontana, il presidente della Corte Costituzionale Giovanni Amoroso, l'ex premier Mario Monti, l'ex presidente della Camera Pier Ferdinando Casini e l'ex presidente del Consiglio Giuliano Amato.