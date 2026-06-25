La Russa: Almirante traghettò in democrazia gli sconfitti

Milano, 25 giu. (askanews) - "L'abbiamo sempre detto, Almirante secondo noi è uno degli uomini politici della Repubblica che più ha inciso, perché ha saputo traghettare in un regime assolutamente democratico anche chi usciva sconfitto dalla guerra e questo gliel'hanno riconosciuto il presidente Napolitano e il presidente Mattarella". Lo ha detto il presidente del Senato Ignazio La Russa, arrivando in Regione Lombardia per il convegno "Almirante, politica e cultura".

"Non dimentichiamolo, la televisione di Stato fece il funerale in diretta, per un partito del 5% addirittura malvisto per certi versi. E la Iotti e Pajetta, capi del Partito Comunista, vennero in chiesa, io c'ero. Per cui a volte mi stupisco che cose di sincero rispetto che c'erano in quegli anni si perdano, invece che migliorare col passare del tempo. A volte il rispetto tra avversari che in quel periodo c'era, come ci fu da Almirante nei confronti di Berlinguer, lo vedo scemare anziché aumentare. Io mi auguro che invece il rispetto tra avversari ci sia sempre e ci sia il giusto riconoscimento anche delle cose buone che gli avversari fanno, fermo restando la critica per quelle che non piacciono", ha aggiunto.