La Russa: ai Mondiali senza Italia tifo Argentina

Rho (Mi), 21 apr. (askanews) - Con la mancata qualificazione dell'Italia ai Mondiali di calcio, il presidente del Senato Ignazio La Russa tiferà per l'Argentina: "Ho sempre tifato Argentina ai Mondiali quando l'Italia veniva eliminata, perché forse è la nazione con più italiani", ha detto parlando con i giornalisti al suo arrivo al Salone del Mobile di Milano che si è aperto oggi a Rho Fiera Milano.

Un punto stampa che La Russa ha voluto espressamente limitare al calcio, "parlo solo di Inter" ha chiarito al suo arrivo. Nessuna risposta dunque alla domanda sul decreto Sicurezza. Quando vincerà lo scudetto l'Inter? "Io spero non questa settimana, ma la prossima perché è a Milano e quindi siamo tutti qui. Non è così importante la Coppa Italia, metto le mani avanti, e anche il Como merita qualcosa. Quindi, se vince il Como, applaudiamo lo stesso".