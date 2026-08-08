La Russa a Marcinelle: non dico nulla per non sporcare commemorazione

Roma, 8 ago. (askanews) - "Non dico nulla perché non voglio sporcare questa commemorazione con atti che considero di squallida propaganda, voglio invece ricordare il valore di questa cerimonia che onora tutti i caduti sul lavoro italiani e stranieri, coloro che nel dopoguerra vennero mandati in cambio di carbone a lavorare in condizioni di cui oggi ci si vergognerebbe sicuramente e che persero la vita lasciando mogli, figli, genitori, lontani dalla loro terra. La storia di Marcinelle per molti è stata conosciuta dal 2001 grazie a Mirko Tremaglia che ci incitò a riconoscere la data dell'8 agosto per ricordare le vittime sul lavoro italiane nel mondo ma la mia comunità l'ha sempre celebrata. C'è chi a quella cerimonia per troppi anni aveva voltato le spalle e qualcuno continua ancora a farlo". Lo ha dichiarato in un video il presidente del Senato, Ignazio la Russa, dopo che, durante il suo intervento alla commemorazione a Marcinelle, alcuni rappresentanti sindacali belgi gli hanno voltato le spalle.