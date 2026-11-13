La rotta Roma-Amsterdam compie 95 anni

Roma, 13 nov. (askanews) - KLM Royal Dutch Airlines e Aeroporti di Roma (ADR) celebrano i 95 anni della rotta Roma-Amsterdam, uno dei collegamenti aerei più longevi d'Europa.

Era il 29 ottobre 1931 quando Ivan Smirnov, comandante di KLM, atterrò a Roma con un Fokker. A bordo viaggiavano appena tre passeggeri, insieme a chili di posta. All'epoca una tappa intermedia del lungo viaggio verso le Indie orientali olandesi. Nel 2026 sono trascorsi esattamente 95 anni da quel primo volo.

Le parole di Henri Hourcade, General Manager KLM per l'Italia: "Si tratta di un anniversario davvero importante. 95 anni di rotta Amsterdam-Roma, una lunga storia iniziata nel 1931 quando atterrammo qui per la prima volta con un velivolo Fokker F12. Da allora naturalmente ci siamo evoluti. Oggi la compagnia vola verso 160 destinazioni in tutto il mondo e Roma è una rotta strategica per questi collegamenti. L'evoluzione è stata davvero incredibile, dal Fokker passando per il DC 3, il DC-4 e il 737 fino ad arrivare ad oggi con il nostro nuovo velivolo, l'A321neo".

Oggi la Roma-Amsterdam è un collegamento strategico, con fino a cinque voli giornalieri in estate e coincidenze per oltre 160 destinazioni tramite l'hub di Schiphol. Con il tempo si è passati ad aerei sempre più moderni, come il nuovo Airbus A321neo, che offre maggiore comfort e riduce i consumi del 21%.

L'intervista a Federico Scriboni, Director Aviation Business Development di Aeroporti di Roma: "95 anni in cui il trasporto aereo ha fatto un'evoluzione con degli step tecnologici incredibili. Ciò nonostante, KLM per tutti questi anni ha mantenuto un collegamento attivo tra Roma ed Amsterdam e noi siamo veramente orgogliosi di poter dedicare il meglio dei nostri servizi e della nostra qualità a supporto di questo volo così importante e strategico per la connettività, per lo scambio economico, culturale e sicuramente anche turistico tra i nostri due paesi".

Per celebrare la ricorrenza, KLM ha accolto i passeggeri del volo KL1604 in partenza da Fiumicino con un rinfresco, massaggi rilassanti con musica e una spilla commemorativa.

KLM è la compagnia aerea più antica al mondo a operare ancora con il suo nome originale e fa parte del gruppo Air France-KLM, uno dei principali player europei per il traffico internazionale, con oltre 310 destinazioni nel mondo e milioni di passeggeri.

Il commento di Michael Stibbe, ambasciatore del Regno dei Paesi Bassi in Italia: "L'aeroplano è anche un simbolo della connettività tra Paesi e popoli. Si può dire tranquillamente che saranno centinaia di milioni i cittadini olandesi che sono venuti qua e ovviamente anche centinaia di milioni i cittadini italiani che sono venuti in Olanda. Tutto ciò per me è significativo, in qualità di ambasciatore, dell'importante relazione tra i nostri meravigliosi Paesi".

Un traguardo che non celebra solo il passato di questa rotta storica, ma conferma la volontà di continuare a far viaggiare l'Italia e l'Europa verso il futuro, sempre nel segno dell'efficienza e della sostenibilità.