ULTIME NOTIZIE 11 NOVEMBRE 2026

La riforestazione sociale in Burkina Faso salva donne e bambini

Milano, 11 nov. (askanews) - Un progetto di riforestazione sociale per salvare il Pianeta e la popolazione. Accade in Burkina Faso dove quasi 10mila alberi autoctoni messi a dimora e 302 ettari di foresta protetti hanno rimesso in moto l'economia locale, con l'obiettivo di sottrarre le comunità rurali alla povertà estrema, isolamento e malnutrizione. "Senza alberi non si può vivere, abbiamo constatato che gli alberi da frutto non legnosi sono necessari nell'alimentazione dei bambini", spiega Clarisse Zouré, attivista e cooperante del Burkina Faso, presidentessa dell'UAFG (Union des associations des femmes de Garango).

In questa regione, il Sahel, la crisi climatica sta accelerando desertificazione, il degrado del suolo e la siccità prolungata. È uno di quei luoghi, poveri e a rischio, per cui la comunità internazionale deve trovare soluzioni concrete in vertici come la Cop31 sul clima, in scena in questi giorni in Turchia.

Il progetto di riforestazione sociale è stato sviluppato nel distretto rurale di Garango e nel comune di Boussouma dai tecnici agronomi locali con il supporto scientifico e strategico di WOWnature, iniziativa dello spin-off dell'Università di Padova Etifor. Le ricadute positive sulla popolazione sono svariate: gli alberi sono stati usati come farmacia naturale: la malnutrizione acuta nell'area è crollata dal 6,9% al 4,5%, permettendo a circa 500 bambini di uscire da questa condizione critica, mentre la malnutrizione cronica è scesa dal 22,5% al 19,8%.

I prodotti degli alberi vengono poi lavorati dalla comunità di donne della zona: partita anni fa in modo totalmente artigianale con sole 35 donne che producevano a mano appena 10 sacchi di burro di Karité all'anno, acquistando le noci al mercato generico, l'UFG ora dispone di circa 500 lavoratrici, divise equamente tra filiera del Karité e progetti di agroforestazione, e di un'unità di trasformazione moderna, alimentata a energia solare, dotata di macchinari per la frantumazione, frantoi e bacini di raccolta. Grazie al supporto di WOWnature e Etifor, l'associazione ha anche ottenuto importanti certificazioni globali di qualità e commercio equosolidale, come WFTO (World Fair Trade Organization) e NATRUE, aprendo così le porte del mercato europeo. "Molte donne sono diventate serene grazie a questo progetto perché ha cambiato la loro vita - prima non riuscivano a provvedere ai propri bisogni ma grazie a questo progetto riescono a gestire meglio le famiglie", conclude Zouré.

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