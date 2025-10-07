ULTIME NOTIZIE 07 OTTOBRE 2025

La ricetta di Richard Gere: "Pazienza, lavoro su di sé e inclusione"

Roma, 7 ott. (askanews) - "È difficile cambiare il mondo ma si può lavorare su sé stessi" dice Richard Gere, parlando della sua filosofia di vita e del documentario "Dalai Lama - La saggezza della felicità" (Wisdom of Happiness), nei cinema italiani il 6, 7 e 8 ottobre (con Wanted), di cui è produttore esecutivo con Oren Moverman (regia di Barbara Miller e Philip Delaquis).

Un film realizzato per il novantesimo compleanno del leader spirituale, e portato in diversi festival, in cui il Dalai Lama, come un amico, condivide la sua saggezza e la sua ricetta per la felicità, mescolando le antiche tradizioni del buddhismo tibetano, la sua storia e riflessioni sul mondo di oggi. Un invito a tornare alla radici, alla pace, alla contemplazione della natura che stiamo distruggendo, all'amore per sé stessi e per gli altri come dice Gere, da anni buddista.

"La via è il buddismo - spiega - quando si incontra qualcuno come il Dalai Lama, qualcuno che ha lavorato così tanto su sé stesso nel corso di molte vite ed è così semplice in quello che dice, capisci che è una possibilità che tutti noi potremmo vivere. E se avessimo una comunità di persone che si impegnano, con questo tipo di mente e cuore, allora come cambierebbe il mondo intero!".

Richard Gere, da anni attivista impegnato nella causa tibetana invita ad agire davanti a quanto sta accadendo nel mondo: "Dobbiamo assumerci la responsabilità. Li abbiamo eletti noi certi leader - afferma - gli ungheresi hanno eletto Orban. Abbiamo commesso l'enorme errore di eleggere questo uomo molto strano, molto bizzarro che è Trump in America. Quindi penso che sia un invito a rimanere coinvolti, a sapere bene chi sono i leader che scegliamo".

"Siamo tutti fratelli e sorelle - aggiunge, pensando alle guerre - abbiamo cibo a sufficienza per sfamare tutti su questo Pianeta, possiamo garantire assistenza sanitaria e istruzione a tutti, ma siamo diventati così egocentrici e così presi da noi stessi che l'estremo di questo atteggiamento è l'incredibile avidità che vediamo oggi nei multimiliardari, mentre proprio accanto a loro vivono persone povere".

Nel film si parla dell'uomo di oggi che si sente sempre più solo e fragile. "È così - dice l'attore 76enne - ma le persone devono parlare dal profondo del loro cuore e della loro mente. Tutti hanno paura, tutti sono insicuri e hanno dei problemi e questo è un dato di fatto della condizione umana, ma possiamo anche accedere al lato migliore di noi, che è inclusivo e vede che siamo interconnessi, tutti. Non c'è nessuno escluso dal sentimento di compassione e amore del Dalai Lama, dovremmo creare una società di questo tipo".

E sulla sua ricetta per la felicità, non ha dubbi: "La pazienza, è davvero importante. Semplice pazienza, ma con un cuore aperto, per ascoltare, non per saltare a conclusioni affrettate. Io ho una tecnica semplice che significa molto per me e la condivido: ogni volta che entri in una stanza non importa se c'è una persona, cento, mille, se ci sono animali o altre cose, coinvolgi tutti quelli che sono nella stanza e silenziosamente, dal tuo cuore, digli: 'Ti auguro felicità'. Questo ha un effetto enorme su di te, ma anche sull'atmosfera di tutta la stanza".

SPETTACOLO
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi