"La Ricerca siamo noi": parte dallo IEO la campagna EUPATI

Milano, 20 mag. (askanews) - Parte dall'Istituto Europeo di Oncologia la campagna nazionale "La ricerca siamo noi", promossa da Accademia del Paziente Esperto EUPATI insieme a una rete di 47 tra Associazioni dei pazienti, Accademie e Centri di ricerca. La sfida è avvicinare cittadini e pazienti al mondo degli studi clinici, favorendo una partecipazione più consapevole e informata alla ricerca clinico-scientifica.

"'La Ricerca siamo noi' è la campagna per far capire a tutti che non bisogna aver paura di entrare in uno studio clinico, perché il farmaco che è arrivato allo studio clinico è un farmaco che è stato controllato da moltissimi anni, dunque ne sappiamo tantissimo - spiega ad askanews Dominique Van Doorne, Tesoriere e Responsabile Scientifica Accademia del Paziente Esperto EUPATI -. C'è un livello di sicurezza e di garanzie al paziente che fa sì che nessuno di noi è una cavia. Anzi: abbiamo bisogno di nuovi farmaci, è fondamentale: dobbiamo tutti entrare in uno studio clinico quando ci viene chiesto".

"È importante il coinvolgimento dei pazienti: è fondamentale, ed idealmente dovrebbero partecipare a tutte le fasi, dalla fase ideativa, strategica e realizzativa - sottolinea Roberto Orecchia, Direttore Scientifico Istituto Europeo di Oncologia -. Ed è un contributo che deve essere anche democratico, cioè bisogna garantire ai pazienti che lo vogliono un accesso equo alle cure anche alle più sperimentali".

Non a caso il primo evento regionale della campagna "La ricerca siamo noi" fa tappa proprio all'Istituto Europeo di Oncologia fondato da Umberto Veronesi, tra i centri più attivi nella ricerca clinica oncologica in Italia e in Europa. Nel solo 2025 lo IEO conta quasi 700 studi clinici attivi e oltre seimila pazienti arruolati.

"L'istituto ha da sempre avuto una vocazione per fare la ricerca, dal suo inizio 32 anni fa - racconta ancora il Direttore Scientifico dello IEO -. Tant'è che all'epoca Umberto Veronesi coniò il motto 'si cura meglio dove si fa ricerca'. Oggi possiamo dire 'si cura meglio anche con la ricerca'".

"IEO è un grandissimo centro italiano, un polo oncologico fondamentale per l'Italia - puntualizza Dominique Van Doorne -. E che loro abbiano deciso di iniziare con questo centro la campagna nazionale 'La Ricerca siamo noi', vuol dire veramente che siamo tutti insieme. Insieme chi? Medici e pazienti: dunque insieme facciamo la ricerca".

E' proprio questa capacità di mettere in rete tra loro medici, ricercatori e pazienti il punto di forza della campagna "La Ricerca siamo noi", nata nel 2024 per accendere i riflettori sul valore della ricerca clinica, fondamentale per lo sviluppo di nuove terapie.

"Noi già nel 2024 abbiamo stilato un protocollo d'intesa con l'Accademia EUPATI proprio per questo motivo: per poter insieme progettare studi futuri e dare comunicazione e formazione ai partecipanti, non ai pazienti, ai futuri partecipanti negli studi clinici, quindi anche a tutti i cittadini - evidenzia Giulia Peruzzotti, Head of data management & Clinical Trial Office Istituto Europeo di Oncologia -. Perché è importante capire che la raccolta dei dati degli studi clinici poi possono portare risultati di pubblicazione e a nuove terapie innovative".