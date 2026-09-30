La resilienza idrica nuova sfida per città e territori

Roma, 30 set. (askanews) - Si è tenuto nella suggestiva Nuvola dell'Eur il Festival dell'Acqua di Roma organizzato da Utilitalia, incontro che si è focalizzato sulla nuova sfida che attende i gestori dell'acqua, quella di garantire il servizio idrico in un contesto di crescente instabilità climatica, energetica e geopolitica.

Sull'argomento è intervenuto Francesco Mascolo, amministratore delegato di MM Spa, società interamente partecipata dal Comune di Milano, che gestisce il servizio idrico cittadino nonché Vicepresidente di APE-Aqua Publica Europea, l'associazione che comprende i principali gestori pubblici continentali. Mascolo ha affrontato il tema della resilienza idrica dove l'acqua rappresenta un'infrastruttura strategica al pari di energia e trasporti e che la vera sfida dei gestori è garantire la continuità del servizio anche in piena emergenza.

Le parole di Francesco Mascolo, AD MM Spa: "Oggi l'infrastruttura idrica è soggetta ad attacchi cyber, ad attacchi fisici, a sabotaggi, a tutta una serie di iniziative che un tempo non venivano valutate. Questo è stato riconosciuto nell'ambito della Water Resilience Strategy a livello europeo e quindi il ruolo del gestore è cambiato. Da colui che doveva gestire un tempo soltanto un acquedotto, la fognatura o la depurazione, è oggi un manager della risorsa acqua. La deve proteggere fin dalla fonte, dall'inquinamento, ma anche dagli attacchi precedentemente citati, per poi distribuirla in maniera efficiente".

Milano affronta la trasformazione idrica attraverso la digitalizzazione avanzata della rete, che riduce le perdite al 10% e la gestione integrata del rischio alluvionale, con opere infrastrutturali come la vasca del Seveso, sistemi di drenaggio sostenibile e il riuso delle acque depurate per l'irrigazione agricola.

Ma come si sposa la visione di MM Spa con l'evoluzione delle politiche europee sulla sicurezza dei cittadini?"

Nuovamente, l'intervento di Francesco Mascolo, AD MM Spa: "Sicurezza e preparedness sono tra i focus della strategia europea per la gestione della risorsa idrica. M&M, società di ingegneria rinomata da 70 anni, è già stata capace di coniugare soluzioni come infrastrutture a protezione dell'ambiente, vasche di laminazione, di sistemazioni di aree fluviali, insieme ad interventi un po' più diffusi quali i sistemi di drenaggio urbano sostenibili che rendono le nostre città impermeabili e capaci di reagire agli eventi atmosferici imprevisti e catastrofici".

La strada tracciata al Festival dell'Acqua non è solo tecnica, ma culturale: proteggere l'acqua significa proteggere il nostro futuro. E la tecnologia, unita alla cooperazione, è la chiave per non farsi trovare impreparati di fronte alle sfide di domani.