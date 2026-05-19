La Repubblica Italiana compie 80 anni: celebrazioni al Quirinale

Roma, 15 maggio (askanews) - Si è tenuto presso l'Archivio Storico della Presidenza della Repubblica, il secondo incontro del Ciclo di seminari organizzati dall'Archivio Storico, in collaborazione con il Master Scienze elettorali e del Governo dell'Università Sapienza di Roma. Al centro del dibattito, gli 80 anni dalla nascita della Repubblica Italiana e dell'entrata in vigore della Costituzione. L'obiettivo dei quattro incontri, oltre a celebrare l'anniversario della Repubblica, è di ripercorrere le tappe più importanti della nostra Carta costituzionale e sollecitare i cittadini di oggi, ma soprattutto quelli di domani, a custodirne i valori e i principi.

"Siamo nel Quirinale, il Presidente Ciampi ricordava, appunto, quanto siamo italiani ed europei al tempo stesso - ha spiegato Francesco Clementi, Professore ordinario di Diritto pubblico comparato, Università Sapienza di Roma -. Questa sfida ci aiuta a maggior ragione con lezioni importanti a dimostrare come l'Italia può essere una grandissima protagonista a maggior ragione dopo 80 anni dall'inizio della Repubblica, ricordando il fatto che siamo uno dei paesi fondatori dell'Unione con Alcide De Gasperi".

Nello specifico, la seconda lezione ha ospitato il Giudice della Corte Costituzionale, nonché Professore ordinario di Diritto costituzionale presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Palermo Giovanni Pitruzzella, che attraverso la sua Lectio Magistralis, ha approfondito tematiche quali Referendum istituzionale, il primo voto delle donne italiane e l'elezione dei Deputati della Assemblea Costituente.

"L'Europa è la casa di tutti noi e probabilmente, in un mondo che sta cambiando rapidamente, che è diventato instabile, dove l'ordine mondiale liberal democratico è in crisi, senza più Europa il nostro Stato, così come altri stati europei, non riuscirebbero a mantenere benessere e libertà politica" ha commentato il Professor Pitruzzella.

In prima fila Fondazione Lottomatica, da sempre a fianco delle istituzioni, a riprova del proprio impegno a sostegno di progetti culturali orientati alla crescita civica e alla diffusione dei valori della Repubblica Italiana.

"La Fondazione Lottomatica ha scelto di promuovere i quattro incontri in una logica di costruzione e di consapevolezza: questo è un paese in cui si può costruire il futuro avendo memoria del passato" ha dichiarato Riccardo Capecchi, Presidente Fondazione Lottomatica.

Celebrare per ricordare e trasmettere valori e principi della nostra Repubblica. Tanto è stato fatto negli ultimi 80 anni, ma per far sì che il processo non si interrompa, sarà necessario guardare al domani custodendo quella che è l'identità e la storia del nostro Paese.