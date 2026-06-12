ULTIME NOTIZIE 12 GIUGNO 2026

La Regione Lazio a New York con 15 startup per Smau

Milano, 12 giu. (askanews) - La Regione Lazio è a New York con una missione istituzionale guidata dal presidente Francesco Rocca e dalla vicepresidente e assessore allo Sviluppo economico Roberta Angelilli. Al centro della visita la partecipazione a SMAU Italy RestartsUp, principale appuntamento dedicato all'innovazione italiana negli Stati Uniti, dove il Lazio è presente con una delegazione di 15 startup e imprese innovative selezionate tramite bando.

L'iniziativa si inserisce nel percorso di relazioni avviato dalla Regione negli Stati Uniti, dopo la partecipazione agli eventi Niaf del 2025 e la missione dedicata alle startup laziali nella Silicon Valley.

"Qui a SMAU New York si respira grande energia e innovazione. Sono orgoglioso di accompagnare le 15 startup del Lazio che abbiamo selezionato per questa missione: realtà giovani, dinamiche e ricche di talento, alcune delle quali hanno già avviato collaborazioni e contratti di rilievo. È un'occasione importante per far conoscere negli Stati Uniti la creatività, le competenze tecnologiche e la capacità di innovazione del nostro territorio. Dall'intelligenza artificiale ai droni, dalle biotecnologie all'energia, queste imprese rappresentano una straordinaria ricchezza intellettuale e imprenditoriale di cui il Lazio può andare orgoglioso", ha dichiarato il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca.

"Essere a New York con le startup del Lazio rappresenta un'opportunità straordinaria per accompagnare le nostre imprese nei percorsi di crescita e di apertura ai mercati internazionali. Il sostegno all'innovazione è una delle priorità della Regione Lazio e per questo abbiamo investito la cifra record di 140 milioni di euro a favore di startup e imprese innovative", ha aggiunto la vicepresidente Angelilli.

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