ULTIME NOTIZIE 19 AGOSTO 2026

La regina Camilla parla della diagnosi di cancro di re Carlo

Londra, 19 ago. (askanews) - In un nuovo video diffuso da Buckingham Palace, la Regina Camilla parla apertamente della diagnosi di cancro del marito, Re Carlo. Intervistata da Laura Lee, CEO dell'organizzazione benefica di supporto ai malati di cancro Maggie's Centres, Lee spiega alla Regina Camilla che l'annuncio pubblico della diagnosi del Re è avvenuto dopo un aumento del 12% degli uomini che si rivolgono ai centri. A tal proposito, la Regina Camilla afferma: "Guardate mio marito, niente lo ha fermato: ha semplicemente detto: 'Questo è il mio modo di fare, ce la farò'".

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