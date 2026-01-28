La RAI torna a Milano: prima pietra del nuovo centro di produzione

Milano, 28 gen. (askanews) - La RAI torna in Fiera a Milano: è stata posata la prima pietra del nuovo edificio che a partire dal 2029 ospiterà il nuovo centro di produzione multimediale dell'azienda, progetto che rientra nel piano di interventi di rigenerazione urbana dell'area della ex Fiera voluti da Fondazione Fiera Milano per valorizzare il proprio patrimonio immobiliare. "È una sorta di ritorno al futuro - ha detto Giovanni Bozzetti, presidente di Fondazione Fiera Milano - la storia che si ricompone, la RAI che ritorna nel luogo in cui era nata, proprio di fianco alla nostra palazzina era stata installata l'antenna nel 1947 per irradiare il segnale".

Il nuovo centro di produzione televisiva avrà una superficie di 65mila metri quadrati, al di sopra di un piano interrato comune adibito prevalentemente a parcheggi, saranno realizzati un edificio per uffici di 15mila metri quadrati distribuiti su 6 livelli e spazi polifunzionali all'avanguardia, che ospiteranno 10 sale di registrazione.

"La RAI - ha aggiunto Giampaolo Rossi, Amministratore delegato dell'azienda - è una grande azienda nazionale che ha in Roma e Milano i due grandi poli, i due grandi polmoni che danno respiro a questa azienda, quindi è evidente che questo centro di produzione, nuovo, che verrà realizzato con i standard ecosostenibili e tecnologici più all'avanguardia, consentirà ovviamente un aumento e un miglioramento della qualità e della quantità del lavoro".

L'edificio, progettato da Lombardini22, è realizzato da CMB in raggruppamento temporaneo di imprese con Gianni Benvenuto Spa e risponderà a standard elevati di sostenibilità. "Per noi - ci ha spiegato Emiliano Cacioppo, consigliere delegato di CMB - è un grandissimo orgoglio realizzare una nuova opera che sicuramente influirà positivamente anche sul volto di Milano. È un'opera importante perché riguarda Milano, riguarda la nuova sede RAI ed è un'opera importantissima per CMB che contribuisce a costruire una nuova perla su Milano dopo aver aver dato il suo contributo importantissimo per il rilancio della città".

"Abbiamo voluto confermare questo sodalizio per la partecipazione a questa gara - ha concluso Ambrogio Gianni, amministratore delegato Gianni Benvenuto SPA - che ci siamo aggiudicati anche in funzione delle referenze dei lavori fatti e dell'importanza della collaborazione con la CMB e delle opere realizzate in questi anni".

Alla cerimonia di posa della prima pietra hanno preso parte, tra gli altri, anche il sindaco di Milano Giuseppe Sala e il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana.