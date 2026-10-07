ULTIME NOTIZIE 07 OTTOBRE 2026

La protesta in barca delle isole del Pacifico per il clima

Nadi (Fiji), 7 ott. (askanews) - "Keep 1,5 alive", è lo slogan della protesta via mare organizzata da decine di attivisti nel Pacifico che chiedono ai leader mondiali di mantenere vivo l'obiettivo di limitare il riscaldamento globale, con un aumento delle temperature non superiore a 1,5 gradi.

La flotilla pro clima ha navigato verso Nadi, nelle isole Fiji, dove si svolge una riunione preparatoria alla COP31, il vertice Onu sul clima che si terrà in Turchia il mese prossimo.

Il Pacifico meridionale è tra le regioni del mondo più vulnerabili al riscaldamento globale: dall'innalzamento del livello del mare, che mette a rischio le abitazioni, all'aumento delle temperature, che provoca lo sbiancamento dei coralli.

Le nazioni del Pacifico chiedono dal summit pre-COP che arrivi una sollecitazione per un maggiore sostegno a favore dei paesi più colpiti dai cambiamenti climatici.

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