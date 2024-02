La protesta dei trattori a Strasburgo davanti al Parlamento europeo

Strasburgo (Francia), 6 feb. (askanews) - Gli agricoltori con i loro trattori hanno manifestato anche davanti al Parlamento europeo, a Strasburgo, mentre gli eurodeputati erano riuniti in sessione plenaria.

La protesta è stata organizzata da un sindacato degli agricoltori francesi, la Coordination Rurale, per condannare l'importazione di prodotti che non sono soggetti agli stessi standard della Francia. "Stiamo manifestando qui per incontrare gli eurodeputati, per dire loro di smettere di importare prodotti che non rispettano gli standard imposti a noi. Nel pollo ucraino, ad esempio, ci sono antibiotici che qui sono vietati", ha dichiarato un agricoltore di Rangen (Bas-Rhin), denunciando una "distorsione della concorrenza".

A pochi metri di distanza, un'altra manifestazione ha riunito membri di un altro sindacato, la Confédération Paysanne, e 12 organizzazioni ambientaliste come Greenpeace, Amici della Terra e Générations futures. Attivisti provenienti da tutta la Francia, alcuni travestiti da api o mucche, hanno chiesto di respingere la proposta della Commissione europea di allentare le regole sulle "nuove tecniche genomiche" (NGT), finalizzate allo sviluppo di varietà vegetali resistenti ai rischi climatici o agli insetti.