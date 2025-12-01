La Project Room del PAC Milano presenta il duo Insomnia

Milano, 1 dic. (askanews) - La Project Room del PAC ospita Bad Trips and Broken Promises / Even Flowers Must Die, mostra personale del duo italo-brasiliano Insomnia curata da Diego Sileo. Il collettivo, composto da Thiago Dezan e Infinite fondato a New York nel 2019, indaga le fratture del presente attraverso un'estetica che intreccia crudezza e poesia, esplorando il modo in cui la cultura, nel mondo contemporaneo, possa trasformarsi in un'istituzione capace di giustificare meccanismi di oppressione e repressione.

Al centro del progetto espositivo si colloca Insomnia, il lavoro da cui il duo prende il nome, una serie in continua evoluzione composta da fotografie dipinte a mano. Animali, piante e figure umane si trasformano in apparizioni sospese tra cruda realtà e dimensione fiabesca. In mostra sono presenti anche altri due lavori: Nine Lives Cat (2025) e Beautiful Burning Prison (2022). La prima è un'installazione video composta da dieci schermi che mostrano simultaneamente altrettanti video in loop, ognuno in grado di raccontare una storia di lotta, tragedia e resilienza. Ogni video ha una propria durata, diversa dalle altre: l'interazioni fra le immagini genera combinazioni visive inedite. Beautiful Burning Prison riflette sulla brutalità del sistema carcerario contemporaneo attraverso i video girati da un detenuto all'interno del Centro Penal de Màxima Seguridad de Zacatecoluca e del Centro di Detenzione La Bartolina de Sonsonate, a El Salvador. Gli artisti intervengono su queste immagini, alterandole: i fotogrammi rallentano, oscillano tra negativo e bianco e nero, mentre un audio disturbante - tra sussurro e preghiera - amplifica la sensazione di una condanna infinita.