ULTIME NOTIZIE 01 DICEMBRE 2025

La Project Room del PAC Milano presenta il duo Insomnia

Milano, 1 dic. (askanews) - La Project Room del PAC ospita Bad Trips and Broken Promises / Even Flowers Must Die, mostra personale del duo italo-brasiliano Insomnia curata da Diego Sileo. Il collettivo, composto da Thiago Dezan e Infinite fondato a New York nel 2019, indaga le fratture del presente attraverso un'estetica che intreccia crudezza e poesia, esplorando il modo in cui la cultura, nel mondo contemporaneo, possa trasformarsi in un'istituzione capace di giustificare meccanismi di oppressione e repressione.

Al centro del progetto espositivo si colloca Insomnia, il lavoro da cui il duo prende il nome, una serie in continua evoluzione composta da fotografie dipinte a mano. Animali, piante e figure umane si trasformano in apparizioni sospese tra cruda realtà e dimensione fiabesca. In mostra sono presenti anche altri due lavori: Nine Lives Cat (2025) e Beautiful Burning Prison (2022). La prima è un'installazione video composta da dieci schermi che mostrano simultaneamente altrettanti video in loop, ognuno in grado di raccontare una storia di lotta, tragedia e resilienza. Ogni video ha una propria durata, diversa dalle altre: l'interazioni fra le immagini genera combinazioni visive inedite. Beautiful Burning Prison riflette sulla brutalità del sistema carcerario contemporaneo attraverso i video girati da un detenuto all'interno del Centro Penal de Màxima Seguridad de Zacatecoluca e del Centro di Detenzione La Bartolina de Sonsonate, a El Salvador. Gli artisti intervengono su queste immagini, alterandole: i fotogrammi rallentano, oscillano tra negativo e bianco e nero, mentre un audio disturbante - tra sussurro e preghiera - amplifica la sensazione di una condanna infinita.

CULTURA
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi