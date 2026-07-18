Saint-Tropez, 18 lug. (askanews) - La prima estate di Saint-Tropez senza Brigitte Bardot ha trasformato il cimitero marino del piccolo borgo sul mare in nuova meta di pellegrinaggio a cielo aperto per chi ha amato e ammirato questa stella del cinema francese, provocante e immortale. La Bardot riposa qui accanto alle tombe dei suoi genitori, dell'ex marito Roger Vadim e di altre celebrità come Eddie Barclay, produttore musicale e musicista a sua volta, scomparso nel 2005 e diventato dopo la fine della sua carriera il principe delle "notti bianche" di Saint-Tropez con le più grandi star.

Nonostante il caldo, c'è sempre chi passa e rende omaggio a BB, bellezza senza tempo e simbolo della Francia. "Questo è il cimitero più bello del mondo, ed è qui che verrò a dormire per l'eternità", disse davanti alle telecamere all'inizio di gennaio del 1983 mentre rendeva omaggio alla tomba dei suoi genitori, scomparsi negli anni Settanta. La sua casa, La Madrague, non era lontana, e lei parlò così di quel luogo così speciale, ai piedi della Cittadella e affacciato sul mare, con una vista impareggiabile sul Golfo di Saint-Tropez e sulla Baia di Canebiers.