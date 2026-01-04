ULTIME NOTIZIE 04 GENNAIO 2026

La prigione di Brooklyn in cui è detenuto Maduro, la stessa di Mangione

Brooklyn, 4 gen. (askanews) - Nelle immagini la prigione in cui è detenuto il presidente venezuelano destituito Nicolas Maduro. Si tratta del Metropolitan Detention Center, una struttura federale a Brooklyn, New York, dove vengono imprigionate principalmente le persone in attesa di giudizio. Qui sono passati negli anni molti personaggi famosi fra cui Ghislaine Maxwell, l'ex compagna del miliardario pedofilo Epstein, i rapper Sean "Diddy" Combs e R Kelly. Attualmente è detenuto fra le stesse mura Luigi Mangione, a processo per l'assassinio dell'amministratore delegato di UnitedHealthcare Brian Thompson, nel dicembre del 2024.

ESTERI
