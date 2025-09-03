ULTIME NOTIZIE 03 SETTEMBRE 2025

La presidente messicana a Trump: io spaventata? Non è vero

Milano, 3 set. (askanews) - La presidente messicana Claudia Sheinbaum afferma che "non è vero" di essere spaventata e che "il Messico è controllato dai cartelli", come ha affermato il presidente degli Stati Uniti Donald Trump in un'intervista. "Non è la prima volta che lo menziona. Rispettiamo molto le relazioni tra Messico e Stati Uniti, Presidente Trump, e beh... questa affermazione non è vera", ha affermato Sheinbaum durante la sua conferenza stampa mattutina prima dell'incontro con il Segretario di Stato americano Marco Rubio.

