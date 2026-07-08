La premier Meloni arrivata ad Ankara per partecipare al vertice Nato

Ankara, 7 lug. (askanews) - La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, è giunta all'aeroporto militare Etimesgut di Ankara, accolta dal ministro della Famiglia e dei servizi sociali della Repubblica di Turchia, Mahinur zdemir G ktas, e dall'ambasciatore d'Italia ad Ankara, Giuseppe Manzo.

Meloni si recherà quindi al Palazzo presidenziale, per partecipare alla cena per i capi di Stato e di governo della Nato offerta dal presidente della Repubblica di Turchia e consorte. C'è molta attesa per l'incontro con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che sarà alla cena dopo le nuove tensioni. In un post del numero uno della Casa Bianca la premier è stata trasformata in un meme che guarda adorante Trump e la scritta 'Servirebbe un ordine di restrizione', espressione che evoca le misure applicate per tenere al sicuro le vittime di molestie e stalking. La linea sposata da palazzo Chigi al momento sembra essere quella del silenzio totale.