La premier Meloni a Belgrado, incontro bilaterale con Vucic

Belgrado, 6 ago. (askanews) - La premier Giorgia Meloni, è arrivata in Serbia per una visita-lampo, dopo quella annullata a inizio anno a causa delle proteste di piazza nel Paese balcanico che hanno portato alle dimissioni dell'allora premier Milos Vucevic. All'aeroporto internazionale di Belgrado "Nikola Tesla" è stata accolta dal Presidente della Repubblica di Serbia, Aleksandar Vucic, e dall'Ambasciatore d'Italia in Serbia, Luca Gori. Poi i due leader si sono recati alla residenza ufficiale 'Vila Mir' per un incontro bilaterale.