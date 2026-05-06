La pratica di Marinella Senatore alla Casa di The Human Safety Net

Venezia, 6 mag. (askanews) - Un'esperienza corale di trasformazione attraverso l'arte e la parola, che ha coinvolto persone a Varsavia, Palermo e Mestre, e ora la mostra su tutto il lavoro fatto: La Casa di The Human Safety Net alle Procuratie a Venezia presenta la mostra "We Rise by Lifting Others", culmine del progetto dell'artista Marinella Senatore che ha lavorato con famiglie con bambini tra 0 e 6 anni a rischio esclusione sociale, a fianco di ONG che sono partner di The Human Safety Net.

"Io sono stata attivista per tanti anni - ha detto Senatore ad askanews - però capisco bene la differenza tra essere artista ed essere attivista, non era solo un discorso di innescare dei processi ma anche di dare l'opera. L'opera è molto importante, è la restituzione finale di un processo ma è anche un monumento, proprio un monumento celebrativo a tutto lo sforzo collettivo che abbiamo fatto insieme ai partecipanti".

In mostra gli arazzi realizzati insieme ai partecipanti, un monumento luminoso e le immagini del lavoro fatto con i bambini e le famiglie, in un'idea di inclusione e crescita attraverso l'arte. E il coinvolgimento delle persone non si ferma. "Io prevedo degli incontri e dei workshop e dei laboratori con me, che sono proprio il fondamento della mia pratica - ha aggiunto l'artista - anche per mostrare a chiunque vorrà come lavoro con le persone. Quindi nei prossimi mesi ci sarà questa programmazione e poi i partecipanti più vicini come zona verranno, ma stiamo anche lavorando per portarne altri provenienti da Palermo e dalla Polonia".

I progetti di Marinella Senatore sono da sempre animati da una prospettiva sociale, che in questo caso ha trovato un dialogo fertile con l'impegno della Fondazione The Human Safety Net, per questo la mostra negli spazi della Casa veneziana risuona ancora di più. "È una casa dove mostriamo il risultato di questo progetto, di questo sforzo che è durato quasi un anno - ha concluso Marinella - e i principi che ci legano, perché legano la mia pratica alla pratica di The Human Safety Net".

Inaugurata nei giorni della preview della Biennale Arte, la mostra resta aperta al pubblico fino al 22 marzo 2027.