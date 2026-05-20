La parità di accesso alla rete FiberCop

Roma, 20 mag. (askanews) - L'Organo di Vigilanza sulla parità di accesso alla rete FiberCop (OdV) ha presentato, presso la Sala della Regina di Palazzo Montecitorio, la Relazione Annuale 2026 sull'attività svolta e sui risultati conseguiti nel 2025. Nel corso dell'evento è stata illustrata anche la programmazione delle attività pianificate per il 2026, strutturate per assicurare il supporto tecnico richiesto dall'AGCOM, l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni. AGICOM che ai fini dell'adeguamento della disciplina attuativa, ha deciso di avvalersi, per tutta la durata di questo ciclo regolamentare, del supporto tecnico dell'Organo di Vigilanza. La Relazione restituisce l'immagine di un sistema in piena trasformazione, capace di garantire equilibrio e trasparenza del mercato

L'intervista a Lucia Albano, Sottosegretario al Ministero dell'Economia e delle Finanze: "Un momento di grandissima trasformazione, che riflette il momento di trasformazione del nostro Paese, l'importanza di evitare il digital divide che in questo momento sicuramente stiamo superando attraverso un importante investimento in fibra e la sfida prossima, quella di trasformazioni che devono essere accompagnate da regole, devono essere accompagnate da innovazione e certamente dal sostegno sociale".

Il 2025 è stato un anno di forte trasformazione per le telecomunicazioni, dove l'Organo di Vigilanza ha assunto un ruolo ancor più consolidato.

Le parole di Giacomo Lasorella, Presidente AGCOM: "Abbiamo fatto di recente un'analisi di mercato che ha, a questo punto, consacrato il ruolo di Fibre Corp come operatore wholesale only, stabilendo anche i relativi obblighi in relazione alle diverse aree del Paese. In questo quadro il ruolo dell'Organo di Vigilanza rimane centrale, assumendo una serie di nuovi compiti rispetto ai precedenti e quindi è molto importante che questa attività continui nel modo più utile e proficuo".

Significative le conseguenze strutturali che si sono verificate nel settore, come riconosciuto anche dall'Analisi di mercato approvata da AGCOM lo scorso marzo

Il commento di Antonio Martusciello, Presidente dell'OdV: "L'Organo di Vigilanza viene valorizzato ulteriormente anche nell'analisi di mercato dell'Autorità per le Galanzie della Comunicazione che è stata pubblicata il primo marzo. Si riaffida all'Organo di Vigilanza ulteriori compiti, ulteriori momenti di verifica dell'attività, per far sì che ci sia una reale parità di accesso alla rete Fibre Corp".

La funzione dell'Organo di Vigilanza, nel garantire trasparenza, non discriminazione e qualità nel mercato wholesale delle telecomunicazioni, si è tradotta in un'intensa attività di verifica tecnica. Monitoraggio dei KPI, collaborazione istituzionale e supporto all'Autorità sono gli aspetti principali, che hanno caratterizzato il lavoro dell'Organo di Vigilanza nel 2025.