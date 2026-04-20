ULTIME NOTIZIE 20 APRILE 2026

La parata delle bande con Renzo Rubino nel segno di Domenico Modugno

Polignano a Mare, 20 apr. (askanews) - Con la parata delle bande musicali guidate da Renzo Rubino, che hanno attraversato i luoghi simbolo di Polignano a Mare, e con la visita nei luoghi del cuore di Domenico Modugno a San Pietro Vernotico, si è conclusa nella giornata di ieri "Nel segno di Domenico Modugno: canzone d'autore, cinema, luoghi del cuore", la tre giorni inserita nel progetto "Polignano a Mare Città della Musica".

Le bande, espressione identitaria della cultura musicale pugliese, hanno coinvolto cittadini e visitatori in un percorso partecipato tra le strade della città: un momento corale in cui pubblico e musicisti hanno condiviso alcuni dei brani più amati del repertorio di Modugno, da Ciao ciao bambina a Resta cu mme, fino alla tappa finale sul lungomare, davanti alla statua a lui dedicata, dove le note di Nel blu, dipinto di blu hanno accompagnato la chiusura della manifestazione.

Nel corso della tre giorni, Polignano a Mare ha ospitato un programma articolato di incontri, talk e momenti di approfondimento che hanno restituito la complessità della figura di Modugno, non solo come riferimento centrale della canzone d'autore italiana, ma anche come protagonista del mondo del cinema e dello spettacolo. In particolare, il pomeriggio di sabato ha visto alternarsi panel dedicati al rapporto tra musica, interpretazione e linguaggi artistici, insieme a un focus sulla dimensione cinematografica dell'opera di Modugno in collaborazione con il Centro Sperimentale di Cinematografia - Cineteca Nazionale, che ha riportato a Polignano materiali d'archivio e testimonianze del suo percorso formativo. A chiudere la giornata, la proiezione del film Nel blu dipinto di blu (1959) ha offerto al pubblico un ulteriore sguardo sul legame tra musica e cinema nella sua produzione artistica.

Un percorso che ha confermato la volontà di costruire, attraverso "Polignano a Mare Città della Musica", un progetto culturale capace di svilupparsi nel tempo, mettendo in dialogo memoria e contemporaneità, ricerca e spettacolo, e dando forma a una collaborazione tra Polignano a Mare, San Pietro Vernotico e Lampedusa e Linosa, rafforzata dalla firma dell'accordo di collaborazione tra i Comuni, che unisce tre territori attorno alla figura e all'eredità culturale di Domenico Modugno, aprendo a nuove prospettive di sviluppo culturale condiviso.

Mentre cala il sipario su questa tre giorni, l'appuntamento è ora a settembre, quando la città tornerà ad animarsi con "Polignano a Mare Città della Musica" per tre giornate di eventi dal vivo ed incontri dedicati alla musica e al cantautorato, all'arte e al cinema, ancora una volta nel segno di Domenico Modugno, in programma il 4, 5 e 6 settembre 2026.

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