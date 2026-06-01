ULTIME NOTIZIE 01 GIUGNO 2026

La papamobile arriva a Madrid a pochi giorni dalla visita del Papa

Madrid, 1 giu. (askanews) - La papamobile che Leone XIV utilizzerà durante la sua visita in Spagna è arrivata in aereo a Madrid. Il pontefice sarà nel paese dal 6 al 12 giugno e oltre alla capitale, si recherà a Barcellona e alle Isole Canarie.

Nelle immagini della polizia spagnola, l'arrivo in aeroporto e il trasporto su un rimorchio coperta da un telone, in attesa dell'arrivo del Papa.

Durante il viaggio di Leone in programma ci sono l'incontro con il re spagnolo Filippo VI e quello con il primo ministro Pedro Sanchez; inoltre, il Papa inaugurerà la torre più alta della Basilica della Sagrada Familia a Barcellona e incontrerà le organizzazioni che sostengono i migranti alle Canarie.

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