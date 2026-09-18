La nuova vita della Garibaldi, diventa prima portaerei dell'Indonesia

Giakarta, 18 set. (askanews) -L'arrivo in porto a Giakarta dell'ex portaerei italiana Giuseppe Garibaldi; l'ex nave della Marina italiana verrà usata dall'Indonesia che sta cercando di modernizzare le sue risorse militari.

La nave ha attraccato dopo essere salpata dall'Italia via Colombo, in Sri Lanka, e aver attraversato lo stretto di Malacca.

Verrà ribattezzata "KRI Sriwijaya" la prossima settimana e si concentrerà su operazioni non militari, compresi i soccorsi in caso di calamità, ha affermato il capo di stato maggiore della Marina indonesiana, Muhammad Ali:

"Questa nave sarà destinata in particolar modo alle operazioni militari non belliche, poiché nel nostro Paese si verificano numerosi disastri naturali". "Abbiamo davvero bisogno di una nave o di una piattaforma per trasportare molti elicotteri, perché gli elicotteri possono poi trasportare rapidamente la logistica in aree remote del Paese".

Le condizioni della Garibaldi, che ha 41 anni, sono molto buone e la Marina Indonesiana ha fatto sapere che spera di poterla utilizzare almeno per i prossimi 15-20 anni.Lunga 180 metri, può trasportare fino a 18 elicotteri e ospitare fino a 830 persone. Era stata commissionata alla Marina italiana nel 1985, è stata la nave ammiraglia della Marina militare fino al 2011 e ora inizia una nuova avventura.

Il presidente Prabowo Subianto, ex generale eletto nel 2024, ha spinto per modernizzare le obsolete risorse militari indonesiane e per costruire una più stretta cooperazione in materia di difesa con altri paesi del mondo.