La nuova stagione dell'orchestra Milano Classica: Metamorfosi

Milano, 21 ott. (askanews) - Cosa succede quando i Beatles vengono riletti come musica barocca? Quando un quartetto d'archi diventa un'orchestra? O quando il pubblico non si limita ad ascoltare, ma entra fisicamente all'interno dell'orchestra? È questa la direzione di Milano Classica, che con la stagione 2026/2027 "Metamorfosi", in programma all'Auditorium Monte Rosa 91 dal 21 novembre 2026 al 15 maggio 2027, prosegue un percorso per portare la musica classica fuori dai suoi formati più tradizionali e creare occasioni di incontro anche con chi normalmente non frequenta le sale da concerto.