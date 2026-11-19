Milano, 18 nov. (askanews) - Per migliorare l'efficienza dei processi e per sviluppare nuove bevande, l'AI studia combinazioni inesplorate. A Simei e Bevertech, manifestazioni di riferimento per tecnologie destinate a enologia; beverage e liquid food, il digitale si afferma come vero segno di discontinuità tecnologica in un settore industriale a forte trazione made in Italy. Il comparto, rappresentato a Fiera Milano Rho, vale 46 miliardi di euro a livello globale, con l'Italia leader grazie a una quota della produzione mondiale pari al 21%.

Di questo ce ne parla Monica Pedrazzini, exhibition manager di Simei (Unione italiana vini): "Oggi, nel 2026, è protagonista l'innovazione. È questo il filo conduttore di questa edizione e anche dell'Innovation Challenge, il nostro concorso dedicato all'innovazione tecnologica. Al centro c'è sicuramente l'intelligenza artificiale applicata alle macchine, che offre un contributo importante soprattutto in termini di sostenibilità ed efficientamento delle risorse: dal risparmio energetico a quello idrico, fino a una gestione più efficiente delle risorse umane. Un altro aspetto fondamentale riguarda la maggiore precisione dei processi produttivi e un controllo sempre più accurato della qualità del prodotto finale".