ULTIME NOTIZIE 04 NOVEMBRE 2026

La nuova comicità italiana tra social, palco e TV

Roma, nov. (askanews) - Per anni la comicità italiana ha seguito un percorso abbastanza riconoscibile: la gavetta nei locali e nei teatri, il palco e la televisione come vetrina per raggiungere il grande pubblico. Oggi quel modello si è profondamente trasformato. Social network, piattaforme digitali, televisione e spettacoli dal vivo hanno ridefinito i linguaggi dell'intrattenimento e il rapporto tra artisti e pubblico, modificando anche le modalità con cui un talento può emergere e costruire una carriera. In questo scenario si inserisce Talenti.pro, progetto nato come spin-off di Spettacoli.pro, con l'obiettivo di individuare, accompagnare e sviluppare nuovi profili artistici. Non soltanto uno spazio di scouting, ma una vera factory, un laboratorio che punta a dare metodo e strumenti a chi vuole trasformare una predisposizione comica in una professione, mettendo in relazione competenze autoriali, formazione e conoscenza dei diversi linguaggi dello spettacolo. Un percorso che parte da una consapevolezza: oggi il talento, per affermarsi, deve sapersi esprimere su più palcoscenici, reali e digitali. A raccontare la nascita e la visione di queste due realtà, dalla distribuzione e produzione degli spettacoli alla ricerca e alla crescita dei nuovi artisti, è Patrick Contarini, ideatore dei progetti Spettacoli.pro e Talenti.pro.

"Spettacoli Pro produce e distribuisce centinaia di spettacoli all'anno, ha quindi un suo volano consolidato e lavora con artisti rinomati o che hanno già uno spettacolo o che comunque fanno questo di mestiere.

Talenti Pro è una factory, è un nuovo modo di approcciare il mondo professionistico della comicità: un mestiere che è sempre stato considerato soprattutto una questione di dote e talento, ma spesso senza un metodo. E Talenti Pro è un laboratorio in cui i nuovi artisti imparano a lavorare con metodo, a stare sul palco, a realizzare video per il web e a comunicare nei vari modi che oggi servono per raggiungere il grande pubblico.

È il contenitore giusto perché riunisce autori importanti, che hanno lavorato con grandi artisti e hanno scelto di aderire a questo progetto per scrivere e accompagnare il percorso dei nuovi talenti.

Non saranno tantissimi, perché non possiamo industrializzare questo meccanismo. Noi siamo artigiani più che industriali della comicità: vogliamo lavorare su pochi artisti, pochi talenti, ma in maniera strutturata e circolare.

Dobbiamo investire sui nuovi talenti per creare la comicità di domani. Il punto d'arrivo è avere uno spettacolo pronto, una presenza sul web o un prodotto televisivo pronto. Perché è a quel punto che si supera quella linea per cui si diventa professionisti".

CRONACA
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi