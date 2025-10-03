ULTIME NOTIZIE 03 OTTOBRE 2025

La nuova arcivescova di Canterbury: il ddl eutanasia è sbagliato

Milano, 3 ott. (askanews) - In un'intervista rilasciata dopo la sua nomina ad Arcivescovo di Canterbury, Sarah Mullally ha bocciato il disegno di legge sul suicidio assistito attualmente in discussione al Parlamento britannico.

"La mia esperienza come infermiere e come sacerdote mi fa capire perché non sostengo questo disegno di legge - ha spiegato - E non c'è dubbio che le persone con cui parlo siano davvero preoccupate per questo disegno di legge. In un certo senso, alcune persone potrebbero essere favorevoli all'eutanasia, ma ritengono che questo disegno di legge non sia sicuro. Non ci sono sufficienti protezioni contro la coercizione. La questione della capacità mentale viene presa molto alla leggera. Quindi questo disegno di legge è sbagliato".

