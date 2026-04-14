ULTIME NOTIZIE 14 APRILE 2026

La nona edizione di Toys & Baby Milano: tante novità e una week

Milano, 14 apr. (askanews) - Il 10 e 11 maggio l'Allianz MiCo ospita la nona edizione di Toys & Baby Milano, evento B2B dedicato ai settori del giocattolo, della prima infanzia, della cartoleria, delle festività e del party. Nata dalla collaborazione tra Assogiocattoli e il Salone Internazionale del Giocattolo, la fiera quest'anno ha come claim "Full of Magic": un omaggio alla meraviglia che caratterizza l'universo del gioco.

"È il punto di incontro di tutti gli operatori dei nostri mondi - ha detto ad askanews Donatella Papetta, presidente del Salone del Giocattolo - che si scambiano idee e che ovviamente concludono anche business, ed è veramente frizzantissima soprattutto quest'anno perché abbiamo inserito tantissime novità".

Tra momenti di approfondimento, spazi di incontro, workshop e un evento-mostra di POLI.design e Politecnico di Milano, la fiera milanese presenta delle novità anche a livello espositivo. "Abbiamo creato una riproduzione di una strada - ha aggiunto la presidente - una normalissima strada delle nostre città, con delle vetrine, le vetrine dei negozi, per cui i visitatori, oltre a poter incontrare i loro fornitori e trovare prodotti nuovi, potranno anche passeggiare per questa strada e ammirare le vetrine di giocattoli, di articoli della prima infanzia, dell'editoria, libri per bambini e vedere così di avere un'ispirazione su come realizzare anche la loro vetrina".

Toys & Baby Milano, inoltre, vive anche online, a partire dalla Digital Preview, in programma dal 14 al 30 aprile. "Questo - ha concluso Papetta - ci avvicina molto ai visitatori perché appunto chi vuole visitare, chi non è mai venuto o chi ha già visitato può iniziare a farsi un'idea di chi saranno per esempio gli espositori, cosa presenteranno. Poi la nostra idea è proprio quella di creare una grande visibilità su questi due giorni di fiera e dunque li prolunghiamo dopo la fiera, sempre con una versione digitale che si chiama Plus, per continuare per non interrompere il canale di contatto e novità di quest'anno abbiamo anche creato la Toys & Baby Milano Week".

Dal 9 al 16 maggio, con il patrocinio del Comune di Milano, i temi di Toys & Baby andranno anche nelle vie di Milano, nei punti vendita aderenti si potranno scoprire promozioni al consumo, dimostrazioni, presentazioni dei nuovi prodotti ed esperienze educative.

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