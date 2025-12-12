ULTIME NOTIZIE 12 DICEMBRE 2025

La Nobel per la Pace Narges Mohammadi è stata arrestata in Iran

Teheran, 12 dic. (askanews) - Le forze di sicurezza iraniane hanno arrestato la premio Nobel per la pace Narges Mohammadi e diversi altri attivisti durante una cerimonia di lutto nella città di Mashhad, nel nord-est dell'Iran. Lo riporta su X la sua Fondazione, precisando di aver ricevuto "informazioni attendibili secondo cui Narges Mohammadi è stata arrestata con violenza durante la funzione commemorativa del settimo giorno per la morte di Khosrow Alikordi", un avvocato per i diritti umani.

La Nobel per la pace ha trascorso gran parte degli ultimi due decenni dentro e fuori dal carcere per la sua instancabile campagna per i diritti umani in Iran.

