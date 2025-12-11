ULTIME NOTIZIE 11 DICEMBRE 2025

La Nobel per la Pace Machado: spero che il Venezuela torni libero

Oslo, 11 dic. (askanews) - La leader dell'opposizione venezuelana, Maria Corina Machado, ha espresso la sua "speranza che il Venezuela torni libero" e torni a essere "un faro di speranza e democrazia". Machado ha parlato in una conferenza stampa a Oslo insieme al primo ministro norvegese Jonas Gahr Store.

L'eponente dell'opposizione venezuelana è arrivata nella capitale norvegese nella notte, dove sua figlia ha ritirato il Premio Nobel per la Pace a suo nome.

"Sono qui per ricordare al mondo cosa sta succedendo in Venezuela e perché il Venezuela è importante", ha affermato, prima di aggiungere che "lottare per la libertà significa lottare per l'umanità". Machado prima della conferenza stampa ha visitato il parlamento di Oslo.

