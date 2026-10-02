La navetta Crew Dragon con equipaggio Nasa sull'ISS a tempo di record

Milano, 2 ott. (askanews) - Arrivare sulla Stazione Spaziale Internazionale a tempo di record. La navetta di SpaceX, con a bordo l'equipaggio della Crew-13, ha completato il volo abitato americano più veloce della storia verso la ISS.

Ci sono volute solo 7 ore e 50 minuti alla Crew Dragon per raggiungere la stazione orbitale dopo il lancio avvenuto dalla Cape Canaveral Space Force Station, in Florida, usando un vettore Falcon 9, un volo che batte i precedenti primati americani, anche se il record assoluto è ancora un mano ai russi con la navetta Soyuz MS-17. L'impresa apre una nuova via allo spazio.

"Siamo qui al Kennedy Space Center dopo un altro lancio incredibile. L'equipaggio 13 è decollato con successo" ha detto Jared Isaacman, commentando con soddisfazione il fatto che il primo stadio riutilizzabile del razzo è ritornato in sicurezza sulla Terra.

I quattro astronauti, due americani, un russo e un canadese, che formano l'equipaggio della Crew-13 rimarranno in orbita nei prossimi mesi per svolgere un'intensa serie di esperimenti scientifici incentrati soprattutto sulla salute umana, la resistenza fisiologica e le prestazioni del corpo in assenza di gravità.