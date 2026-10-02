ULTIME NOTIZIE 02 OTTOBRE 2026

La navetta Crew Dragon con equipaggio Nasa sull'ISS a tempo di record

Milano, 2 ott. (askanews) - Arrivare sulla Stazione Spaziale Internazionale a tempo di record. La navetta di SpaceX, con a bordo l'equipaggio della Crew-13, ha completato il volo abitato americano più veloce della storia verso la ISS.

Ci sono volute solo 7 ore e 50 minuti alla Crew Dragon per raggiungere la stazione orbitale dopo il lancio avvenuto dalla Cape Canaveral Space Force Station, in Florida, usando un vettore Falcon 9, un volo che batte i precedenti primati americani, anche se il record assoluto è ancora un mano ai russi con la navetta Soyuz MS-17. L'impresa apre una nuova via allo spazio.

"Siamo qui al Kennedy Space Center dopo un altro lancio incredibile. L'equipaggio 13 è decollato con successo" ha detto Jared Isaacman, commentando con soddisfazione il fatto che il primo stadio riutilizzabile del razzo è ritornato in sicurezza sulla Terra.

I quattro astronauti, due americani, un russo e un canadese, che formano l'equipaggio della Crew-13 rimarranno in orbita nei prossimi mesi per svolgere un'intensa serie di esperimenti scientifici incentrati soprattutto sulla salute umana, la resistenza fisiologica e le prestazioni del corpo in assenza di gravità.

SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi