Mosca, 24 nov. (askanews) - Le immagini diffuse dal Ministero dei Trasporti russo il 24 novembre mostrano la nave mercantile russa Sparta II è stata danneggiata in seguito all'attacco di un drone ucraino nel Mar Baltico. Sull'imbarcazione sono stati usati getti d'acqua ed è stata rimorchiata nelle acque territoriali russe. La nave è stata colpita sabato in acque internazionali nel Golfo di Finlandia, provocando un incendio e costringendo all'evacuazione dell'equipaggio. Secondo il ministero, l'uso dei getti d'acqua è servito a impedire che le fiamme si riaccendessero sulla nave ancorata al largo di San Pietroburgo.