La Nave "Amerigo Vespucci" della marina Militare è arrivata a Buenos Aires

Buenos Aires, 18 mar. (askanews) - La Nave Scuola della Marina Militare italiana "Amerigo Vespucci", già definita la nave più bella del mondo, è giunta a Buenos Aires, in Argentina dove si fermerà fino al 21 marzo per poi proseguire il tour mondiale che si concluderà nel 2025. A terra, nella capitale argentina è stato allestito il"Villaggio Italia" che insieme alla nave, sarà aperto al pubblico, offrendo un'occasione unica per conoscere le eccellenze del Made in Italy e vivere un'immersione nella cultura italiana.

A sottolineare la speciale occasione, la presenza della ministra del Turismo, Daniela Santanchè e del Sottosegretario di Stato alla Difesa Matteo Perego di Cremnago.

"Tanti sono gli italiani che vivono in Argentina - ha detto la ministra - quest'anno noi festeggiamo anche il turismo delle radici, per cui la presenza della "Vespucci" che, comunque è un pezzo d'Italia, dell'eccellenza italiana nel mondo e la presenza anche di membri del governo, vuole testimoniare quanto sia la nostra volontà e la nostra intenzione di avere maggiore collaborazione con l'Argentina".

"Credo che sia un messaggio molto importante del nostro Paese - ha aggiunto Perego di Cremnago - perché questa nave è un condensato di tradizione, di cultura, d'innovazione, di qualità, di grande spirito di squadra e di sacrificio degli equipaggi a bordo ed è un grande simbolo dell'Italia nel mondo. In una fase in cui viviamo in un contesto geopolitico molto degradato, in cui la stabilità e la pace sono messe a repentaglio, in cui le nostre forze armate, in particolare la Marina, anche con questa missione, si fanno portatori di un messaggio di pace".

A dare il benvenuto all'equipaggio della "Vespucci" anche le Autorità civili e militari Argentine e l'Ambasciatore d'Italia a Buenos Aires, Lorenzo Lucentini.

Per il pubblico è stato organizzato anche un Talk Show al quale hanno partecipato le Autorità italiane presenti e sono state illustrate le ragioni del progetto internazionale del Tour mondiale, voluto dal ministro della Difesa Guido Crosetto. Illustrate anche le future tappe del tour che ospiteranno il Villaggio Italia: Los Angeles, Tokyo, Darwin, Singapore, Mumbai, Abu Dhabi, Doha e Jeddah.

Il "Villaggio Italia" ospiterà diverse eccellenze italiane, offrendo al pubblico la possibilità di conoscere e apprezzare prodotti e servizi di vari settori con l'obiettivo di rafforzare i legami commerciali e culturali tra Italia e Argentina.

Il Tour toccherà poi i cinque continenti e approderà in circa 30 porti. Durante il viaggio, la tradizionale attività formativa degli allievi Ufficiali sarà coniugata con la promozione delle eccellenze italiane nel mondo.