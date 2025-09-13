ULTIME NOTIZIE 13 SETTEMBRE 2025

La moglie di Kirk: le mie grida risuoneranno come urlodi battaglia

Milano, 13 set. (askanews) - La vedova dell'attivista di destra Charlie Kirk si impegna a continuare il suo lavoro dopo che le autorità statunitensi hanno annunciato l'arresto del suo presunto assassino. In un video messaggio in diretta, Erika Kirk ha espresso il suo cordoglio per la morte del marito. "I malfattori responsabili dell'assassinio di mio marito non hanno idea di quello che hanno fatto", ha detto tra le lacrime. "Non avete idea del fuoco che avete acceso in questa moglie, le grida di questa vedova risuoneranno in tutto il mondo come un grido di battaglia".

