La moda come paesaggio italiano, una mostra in Galleria Deloitte

Milano, 23 set. (askanews) - Un abito come modo di raccontare l'abbraccio silenzioso di una terra, la moda come voce di un Paese, della sua gente, della sua anima. Sono queste le idee che hanno guidato il progetto fotografico "Italia di Moda" di Andrea Varani con la modella Ludmilla Voronkina Bozzetti. Il risultato è una mostra nella Galleria Deloitte di Milano, nella chiesa sconsacrata di San Paolo Converso, gioiello del XVI secolo che oggi fa parte del Campus Deloitte.

"Io lavoro nella fotografia di moda da più di 40 anni - ha detto Varani ad askanews - e questa volta ho cercato di utilizzare la fotografia non limitandosi alla moda, ma andando un po' oltre, per cercare di raccontare un po' il nostro Paese, l'Italia. La narrazione nasce quando c'è una fusione fra la moda e il paesaggio, quando non sono più entità singole, distinte, ma si fondono insieme a quel punto diventa narrazione".

I 46 scatti raccontano un viaggio attraverso le 20 regioni del nostro Paese. In ogni immagine Ludmilla Voronkina Bozzetti indossa creazioni delle più prestigiose maison italiane immergendosi nel paesaggio: dalle Dolomiti alla Sicilia, dai borghi medievali dell'Umbria alla laguna veneta. "Il progetto - ha aggiunto Ludmilla Voronkina Bozzetti - è tutto nato per il nostro amore verso l'Italia e dal voler raccontare questo grandissimo amore. Immedesimarmi in tutte queste persone, rappresentanti dell'eccellenza italiana, è stata un'emozione unica perché ogni scatto è una vita, ogni scatto è un racconto, ogni scatto è un'emozione".

Per Deloitte, poi, la mostra, realizzata anche con il patrocinio di Camera Nazionale della Moda Italiana e di Pitti Immagine", rappresenta un'ulteriore tappa dell'impegno in ambito culturale. "Questo è un percorso - ci ha spiegato Fabio Pompei, CEO di Deloitte Central Mediterranean - che è iniziato qualche anno fa con la nostra Fondazione Deloitte che su questi temi ha investito tanto a partire proprio dal mondo della fotografia dove abbiamo lanciato proprio un contest fotografico già qualche anno fa. E quindi ci fa piacere quando abbiamo a maggio inaugurato questo spazio, questo spazio della Galleria Deloitte, questa chiesa meravigliosa di San Paolo Converso, di poterlo dedicare proprio a questi momenti di arte e di cultura con l'obiettivo anche di rafforzare un po' quello che è il nostro contatto, la nostra vita integrata nel resto della città, con la cultura e l'arte al primo posto".

"Italia di Moda" è visitabile fino al 10 ottobre 2025, su invito e tramite prenotazione sul sito dedicato.