ULTIME NOTIZIE 17 DICEMBRE 2025

La Milano sommersa di Marco Nereo e Gala Rotelli all'Acquario

Milano, 17 dic. (askanews) - Una riflessione sul rapporto tra uomo e ambiente attraverso la visione di una Milano trasformata in un'Atlantide contemporanea, chiamata "Mitlantide". È il progetto artistico di Marco Nereo Rotelli e della figlia Gala Rotelli che viene presentato all'Acquario Civico di Milano, in una mostra curata da Riccardo Valentini, scienziato e Premio Nobel per la Pace 2023 con il gruppo IPCC.

"Stavo leggendo l'Atlantide di Platone - ha detto l'artista ad askanews - e per una sorta di induzione mi venuta Mitlantide, e siccome da tempo sto lavorando su un progetto di sostenibilità con gli interventi che ho fatto in Design Week e in Biennale con Riccardo Valentini, ho scelto questa volta, invece di un'installazione, di creare delle metafore, delle grandi metafore. E quindi nascono questi luoghi simbolo di Milano, luoghi simbolici, la stazione, il Duomo, sommersi in un mondo misterioso, ma anche che fa da monito".

La parola è un elemento fondamentale in tutta la ricerca di Rotelli e torna anche in questi lavori, come messaggio di consapevolezza, in un percorso che mette in dialogo arte e sostenibilità. "Io non voglio avere uno stile - ha aggiunto - magari una cifra che raccoglie più stili, e quando io opero questi diventano quasi delle applicazioni, dei sistemi all'interno di un codice visivo".

Gala Rotelli in mostra ha portato creazioni in vetro e oggetti significanti creati a partire da frammenti di plastica raccolti in mare. E naturalmente anche qui la parola poetica non manca. "Mi interessava molto - ha concluso Marco Rotelli - vedere che cosa poteva inventare Gala su un Mitlantide. In fondo ha inventato una cosa opposta alla mia, perché il suo è un mondo incantato, il mio è più un mondo che fa da monito, che incute anche uno spasamento, visivo perlomeno".

La dimensione del sogno però è presente anche nella sezione della mostra intitolata "Underwater", un'installazione immersiva luminosa e sonora realizzata con il musicista Alessio Bertallot. Tra arpe, riverberi e variazioni di luce, lo spettatore scivola in un blu profondo e onirico dove ciascuno può trovare la propria risposta alla domanda sulla possibilità di respirare ancora.

CULTURA
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi