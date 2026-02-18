La metamorfosi di MIA Photo Fair BNP Paribas 2026

Milano, 18 feb. (askanews) - MIA Photo Fair BNP Paribas presenta la prossima edizione della fiera italiana dedicata alla fotografia, che si terrà presso gli spazi di Superstudio Più a Milano da giovedì 19 marzo a domenica 22 marzo 2026. In occasione della conferenza stampata la direttrice Francesca Malgara ha raccontato ad askanews alcune novità della nuova edizione: "Quindicesima edizione di MIA Photo Fair BNP Paribas. Il tema è la metamorfosi che è un po' il tema che mi contraddistingue per come sta cambiando la fiera in questi anni e da quando sono direttrice io. La fiera sarà al Superstudio Più in via Tortona come l'anno scorso ma avrà un nuovo percorso, un nuovo layout che abbiamo disegnato proprio per creare un'armonia, per dare possibilità a tutte le gallerie di essere viste e ai visitatori di vivere una socialità e proprio un'esperienza culturale diversa. In fiera avremo dei progetti speciali molto belli, una mostra di Elisabetta Catalano ospitata negli spazi di Eberhard, una mostra dedicata a William Wegman, che ha fornito la nostra immagine guida per il tema della metamorfosi: questo cane che si trasforma, dove ci saranno 24 polaroid uniche che non si vedono in Italia da tanti anni, in collaborazione con la galleria spagnola Galleria Alta che sarà ospite in fiera. Un'altra cosa che contraddistingue quest'anno, secondo me, la fiera è la partecipazione proprio di gallerie internazionali, ne abbiamo 27: sono più o meno il 30 % che continua a crescere ogni anno. Avremo anche un circuito off: siamo riusciti a uscire dagli spazi della fiera, a fare delle collaborazioni con degli spazi espositivi e delle istituzioni cittadine. Fra gli spazi espositivi ci sarà Corso Como 10, che ci affianca con una bellissima mostra che si chiama The New American West: Photography in Conversation, co-curata da un gallerista americano che si chiama Howard Greenberg, molto importante, sono felice che sarà anche nostro ospite in fiera".

La manifestazione, organizzata da Fiere di Parma e diretta per il terzo anno da Francesca Malgara, ha il patrocinio del Comune di Milano e vede il supporto di BNL BNP Paribas, già storico main sponsor dal 2012, e title sponsor dal 2025, e di Deloitte che, con il patrocinio di Fondazione Deloitte, è diventato main sponsor della fiera lo scorso anno. Sono quattro le sezioni della quindicesima edizione di MIA Photo Fair BNP Paribas: la Main Section e tre sezioni tematiche curate, Beyond Photography - Dialogue, Reportage Beyond Reportage e FOCUS Latino. Sono dieci i premi che arricchiscono la proposta culturale di MIA Photo Fair BNP Paribas, testimoniando l'impegno della manifestazione nella promozione della fotografia e nel sostegno alle voci più interessanti del panorama internazionale.