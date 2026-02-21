La marcia per Quentin Deranque a Lione: "Ucciso da milizia Melenchon"

Lione, 21 feb. (askanews) - In mano un fiore bianco e sugli adesivi e i cartelli lo slogan "Giustizia per Quentin". Diverse centinaia di persone si sono date appuntamento a Lione per partecipare alla marcia in ricordo di Quentin Deranque, il giovane militante di estrema destra picchiato a morte da militanti di estrema sinistra il 12 febbraio scorso. Su un poster l'immagine stilizzata dello studente 23enne e la scritta "Ucciso dalla milizia di Melenchon"; un altro cartello recita "L'estrema sinistra uccide".

Secondo il ministero dell'Interno, sono attesi dai 2.000 ai 3.000 partecipanti provenienti da tutta la Francia e anche dall'Europa, dopo che diversi gruppi di estrema destra hanno diffuso l'appello a recarsi nella città nel sud-est della Francia.

Il corteo si svolge sotto massima sicurezza. "Non sarà tollerato alcun incidente all'interno del corteo", né "ai margini della marcia", ha dichiarato prima dell'inizio della manifestazione il prefetto del Rodano Fabienne Buccio, spiegando che la vigilanza proseguirà "in serata" per evitare qualsiasi scontro con i contro-manifestanti.