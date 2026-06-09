La magia di "This is Wonderland" arriva a Milano dal 19 giugno

Milano, 9 giu. (askanews) - This is Wonderland, il format riconosciuto come miglior evento in Italia per due anni di seguito al BEA - prodotto e organizzato da Lux Entertainment - quest'anno approda a Milano a partire dal 19 giugno. Un'esperienza immersiva su larga scala che intreccia linguaggi visivi, installazioni luminose e spettacoli dal vivo, capace di coinvolgere adulti e bambini. Il parco accoglierà il pubblico tutti i giorni dalle 18:00 e i biglietti sono disponibili al seguente su https://tickets.thisiswonderland.world/it/shop/biglietti e in loco nelle biglietterie abilitate.

Dopo il successo delle edizioni precedenti, This is Wonderland si reinventa con una nuova trama inedita, diventando il più grande parco delle fiabe in Italia. Per la prima volta, tre racconti iconici si incontrano in una fiaba contemporanea, mantenendo ciascuno la propria identità e contribuendo a una prospettiva più ampia, costruita passo dopo passo da chi la attraversa.

All'interno,Alice nel Paese delle Meraviglie invita a riscrivere la storia in modo alternativo tra percezione e immaginazione, Pinocchio mostra la crescita come trasformazione attraverso errori, scelte e cambiamenti, infine Peter Pan riporta al centro il valore del sogno, che continua a esistere per chi sceglie di non smettere di cercarlo.

All'interno di un'area di oltre 40.000 metri quadrati prende vita un universo di emozioni, dove scenografie realizzate su larga scala da artigiani e ambienti suggestivi risvegliano uno sguardo autentico, quello di chi sa ancora meravigliarsi. L'esperienza è animata da attori itineranti tematici e artisti circensi che intervengono lungo il percorso, contribuendo a rendere il parco vivo e in continuo movimento.

Lux Entertainment firma il concept creativo, gli allestimenti e la produzione degli spettacoli. Un modello organizzativo sviluppato internamente dall'azienda pluripremiata che si concretizza in eventi di grande scala capaci di dare forma tangibile alla fantasia.

"Questa edizione rappresenta al meglio la nostra visione: creare scenari in cui il pubblico non si limita a osservare, ma ne entra a far parte. Tutto ciò che il visitatore vive, dalle scenografie alle performance, è stato ideato e realizzato da un team multidisciplinare. È un lavoro corale che valorizza il nostro know-how creativo e ci permette di costruire esperienze autentiche, riconoscibili e in continua evoluzione" racconta Roberto Fantauzzi, CEO & Founder, Lux Entertainment.

La programmazione artistica quotidiana di This is Wonderland comprende una varietà di show, tra cui 3 musical originali e il teatro dei burattini, che porta in scena le tre storie con repliche giornaliere. Ambienti tematici completano e contribuiscono a definire l'atmosfera: un'area giochi con attrazioni ispirate al mondo del luna park, 1500 installazioni, attività di truccabimbi, una selezione di food truck e uno shop con merchandising ufficiale. Per maggiori informazioni consultare il sito: https://thisiswonderland.world/faq/.

This is Wonderland prende forma negli spazi di MIND Milano Innovation District, distretto dell'innovazione nato dalla riqualificazione dell'area che ha ospitato Expo2015.