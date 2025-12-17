La magia di Notre Dame de Paris torna in teatro, un successo planetario

Milano, 17 dic. (askanews) - Musiche e testi che arrivano al cuore, Notre Dame de Paris, l'opera popolare moderna più famosa al mondo e spettacolo tra i più imponenti mai realizzati, tornerà nei teatri italiani a partire dal 26 febbraio 2026 con oltre 120.000 biglietti già venduti. Per Riccardo Cocciante, autore delle musiche dello spettacolo, un bel regalo in vista del suo ottantesimo compleanno.

"Vederlo tornare ogni volta per me è una sorpresa perché 25 anni sono tanti, 30 anni per quanto riguarda la versione in Francia e altri paesi dove viene cantata Notre Dame. Sono sempre sorpreso dall'accoglienza che fanno a questa opera. Non avrei potuto sperare minimamente in questo".

Quasi un quarto di secolo di emozioni, musica e poesia, Cocciante è particolarmente legato a questo incredibile progetto, che rimane uguale nel tempo ma che ogni volta rinnova le emozioni.

"Io combatto per non cambiarla. Quando una cosa è così perfetta come Notre Dame, come la magia che si è creata tra tutti, le partecipazioni di altri artisti dentro, è difficile cambiarla. È come un castello di carta, quando cominci a levare una carta si rischia di far crollare tutto, quindi è pericoloso cambiare tutto. La mia scelta è quella di continuare finché posso con questi arrangiamenti, con il modo loro di cantare, con queste luci, con questi vestiti. Ecco, una cosa magica non si cambia più".

Tratto dall'omonimo romanzo di Victor Hugo, Notre Dame de Paris racconta la drammatica storia d'amore tra Esmeralda e Quasimodo, ambientata tra migranti e diversi che vivono ai margini della società, il tutto sullo sfondo della maestosa Cattedrale di Notre-Dame di Parigi. Nel ruolo di Esmeralda, la cantante albanese Elhaida Dani che vinse The Voice con Cocciante. Per lei il ruolo della zingara è particolarmente sentito.

"La musica non ha confini e ti porta oltre. Notre Dame è questo, Notre Dame ti fa capire che non ci devono essere confini, là ci sono le guerre, succede di tutto durante lo spettacolo, ma alla fine capiamo che in realtà siamo tutti umani, siamo tutti fatti di carne, d'amore, la voglia di vivere. Questa è la cosa più importante".

Notre Dame de Paris non è un semplice musical, non assomiglia a nulla, è uno spettacolo unico che nel mondo è stato visto da 18 milioni di spettatori ed è lo spettacolo italiano più internazionale e longevo della cultura europea.

"Non si sa più dove ci si trova, crea una bolla speciale, entri in Notre Dame, lasci il mondo dietro ed è un momento magico. Credo che sia il pregio di Notre Dame: far capire che il mondo è lì, noi vi presentiamo un'altra cosa. Ed è un sogno forse, però è diventato realtà ormai".