ULTIME NOTIZIE 13 OTTOBRE 2025

La madre dell'ostaggio Matan Zangauker al telefono: "Torni a casa"

Roma, 13 ott. (askanews) - "La guerra è finita, torni a casa", dice Einav Zangauker, madre di Matan, tra gli ostaggi israeliani per circa due anni nelle mani di Hamas.

Matan non è tra i primi sette rilasciati, ma è atteso nelle prossime ore.

"Non ci sarà più la guerra, tornerete tutti a casa" gli comunica commossa dopo averci potuto finalmente riparlare prima della sua liberazione.

Matan Zangauker, 25 anni, era stato rapito dalla sua casa nel kibbutz di Nir Oz insieme alla sua fidanzata israelo-messicana Ilana Gritzewsky, rilasciata nel novembre 2023.

Insieme a Einav Zangauker, la madre di Matan, Gritzewsky è diventata una figura chiave nella campagna per il rilascio degli ostaggi.

